В Белгородской области загорелась крыша жилого дома после атаки ВСУ

В Белгородской области загорелась крыша жилого дома в селе Никольское после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Дрон сдетонировал на крыше здания, возник пожар, однако при атаке никто не пострадал. Сам дом получил значительные разрушения. На месте происшествия работают оперативные службы.

До этого Новая Таволжанка и Муром подверглись атакам беспилотников ВСУ.

Утром 18 января Гладков заявил, что бойцы ВСУ за прошедшие сутки выпустили 42 снаряда и дрона по населенным пунктам в Белгородской области. Никаких сведений о пострадавших не поступало. Тем не менее во время атак были повреждены микроавтобус в Новой Деревне, частный жилой дом и легковой автомобиль в Черемошном, линия электропередачи и частное домовладение в Краснояружском районе.

Ранее в Белгородской области задержали мужчину за попытку вступить в РДК (признан в РФ террористической организацией).