В Свободном мальчик попал в реанимацию после пожара в частном доме

В Амурской области ребенок попал в реанимацию после пожара в доме

В Свободном прокуратура проводит проверку по факту пожара в частном доме, из огня был спасен несовершеннолетний, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Возгорание в частном доме по улице Фрунзе произошло 17 января, из горящего дома спасли шестилетнего мальчика. Ребенка с ожогами первой и второй степени доставили в детскую больницу.

Состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое. Мальчик находится в отделении реанимации. Известно, что в момент возгорания ребенок находился в доме один, причины пожара устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Нижнеудинске из-за детской шалости едва не сгорела квартира, ребенок играл с зажигалкой. Мать четырехлетнего мальчика находилась на кухне и почувствовала запах дыма. В одной из комнат горел матрас. Огонь потушили соседи еще до приезда пожарных. Из задымленного подъезда спасателям пришлось эвакуировать 14 человек.

Ранее в Челябинске ребенок играл со спичками и сжег квартиру.