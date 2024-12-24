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На Украине исключат русский и белорусский языки из перечня охраняемых

На Украине захотели исключить русский и белорусский языки из перечня охраняемых
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Victor Korniyenko./Wikimedia Commons

На Украине готовятся принять закон об исключении русского и белорусского языков из перечня охраняемых европейской Хартией региональных языков. Об этом в своем Telegram-канале написал представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук.

Он сообщил, что проект «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков» был одобрен кабмином. Его рассмотрят в Верховной раде.

Помимо русского и белорусского языка, из списка охраняемых также убрали молдавский.

24 декабря в Государственном институте имени Пушкина сообщили, что русский занял седьмое место в списке распространенности языков мира.

Как уточнил исполняющий обязанности ректора Никита Гусев, параметр «распространенность языков мира» учитывал число говорящих на данном языке, количество носителей языка и владеющих им как мировым и иностранным. Во время составления рейтинга учитывался ареал распространения языков и число стран, где они используются.

Ранее экс-депутат Латвии рассказал о запрете на обучение в школах на русском.

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