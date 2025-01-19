Генпрокуратура подала иск к ПНТ и его владельцам

Генпрокуратура РФ подала иск к Петербургскому нефтяному терминалу (ПНТ) и его совладельцам в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом пишет РБК.

Ответчиками по иску являются зарегистрированные на Кипре компании-совладельцы «Петербургского нефтяного терминала» «Новомор Лимитед», «Алмонт Холдинг Лимитед» и «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед», а также само АО «Петербургский нефтяной терминал». При этом в чем состоит суть иска, неизвестно, однако в нем в качестве третьих лиц упоминаются Росимущество, Федеральная антимонопольная служба и «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

До этого гендиректор «Петромар СПБ» Роман Севрюков отказался занимать пост генерального директора Петербургского нефтяного терминала.

Владельцы 50% акций АО «Петербургский нефтяной терминал» — семья Скигиных — столкнулись с проблемой, которая стала следствием блокировки управления предприятием со стороны владелицы другой половины — Елены Васильевой. Корпоративный конфликт внутри компании привел к тому, что найти управленца на должность директора крайне сложно.

Ранее в Петербургском нефтяном терминале нашли дрон с 20 кг взрывчатки.