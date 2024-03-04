На территории Петербургского нефтяного терминала нашли дрон с итальянским двигателем

Беспилотный летательный аппарат с двигателем итальянского производства и 20 кг взрывчатого вещества нашли на территории Петербургского нефтяного терминала. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, 3 марта около 10 утра сотрудник предприятия во время обхода территории наткнулся на беспилотник с оторванным крылом. Мужчина вызвал экстренные службы.

Специалисты изучили дрон. Устройство оказалось беспилотником самолетного типа с двухцилиндровым двигателем в хвостовой части фюзеляжа производства итальянской фирмы Gilardoni. Примерный размах крыльев такого дрона — семь метров. Устройство переносило на себе 20 кг взрывчатого вещества.

Беспилотник обезвредили на месте, а все уцелевшие детали отправили на экспертизу, отметил канал.

Утром 2 марта в Санкт-Петербурге дрон врезался в жилой пятиэтажный дом. По данным СМИ, беспилотник нес около 3,5 кг взрывчатки и мог целиться по соседней нефтебазе «Ручьи». Взрыв зацепил два здания, в них были повреждены балконы и окна. Это первый случай, когда дрон прилетел в жилой дом Санкт-Петербурга.

Ранее над Белгородской областью уничтожили еще один беспилотник ВСУ.