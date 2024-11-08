Кадровый голод. «Петербургский нефтяной терминал» не нашел директора

Гендиректор «Петромар СПБ» Роман Севрюков отказался от «оффера» возглавить «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ), хотя знает людей, ассоциированных с компанией, и даже работал с ними. О возможных причинах его решения — в материале «Газеты.Ru».

Владельцы 50% акций АО «Петербургский нефтяной терминал» — семья Скигиных — столкнулись с проблемой, которая стала следствием блокировки управления предприятием со стороны владелицы другой половины — Елены Васильевой. Корпоративный конфликт внутри компании привел к тому, что найти управленца на должность директора крайне сложно. Главный кандидат на эту должность — гендиректор «Петромар СПБ» Роман Севрюков, изучив состояние дел внутри предприятия, отказался от предложения возглавить компанию.

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«Петромар СПБ», согласно ЕГРЮЛ, занимается «деятельностью вспомогательной, связанной с морскими перевозками». Акционерами этой компании являются нынешний гендиректор многолетнего контрагента терминала — компании «Топливные технологии» Александр Дорошенко и председатель совета директоров ПНТ Елена Васильева.

То есть, как считает источник «Газеты.Ru», близкий к топ-менеджменту терминала, «человек это свой, специфика работы ему хорошо известна, как и люди, которые руководили и руководят предприятием, он знает их в деле, знает специфику работы с ними», — подчеркивает собеседник издания. Тем не менее «оффер» Севрюков отверг. «Вы только представляете, о каком состоянии документации, кадровом составе, структуре договоров идет речь? Нетрудно догадаться, что оно плачевное, если даже «свой» человек не рискнул подступиться», — уточняет источник «Газеты.Ru».

Независимый директор

Отвечая на вопрос, является ли ситуация в ПНТ прямым следствием управления Еленой Васильевой и ее команды, собеседник издания предпочел уклончивые формулировки. «Понятно, что если за эти три с чем-то года независимая оценка ведения дел была невозможна, то, скорее всего, причина в том, что дела велись теми, кто имел доступ к управлению, и делал это, мягко говоря, не очень хорошо», — говорит источник «Газеты.Ru».

При этом, как удалось выяснить, Роман Севрюков позиционирует себя именно как независимый директор, свою репутацию он построил в том числе и на том, что не является «чьим-то человеком». «К примеру, в судах он ни разу жестко не декларировал «нужную» кому-то позицию. Это и есть его преимущество на рынке, скажем так, это его «фишка», — добавляет знакомый управленца.

«Севрюкова приглашали в ПНТ именно потому, что он независимый директор, который не преследует ни чьих интересов и способен смотреть на ситуацию объективно, — говорит собеседник издания. — И он действительно не имеет отношения ни к одной из сторон корпоративного конфликта, хотя прекрасно знает и семью Скигиных, и Елену Васильеву. А отказался от «оффера» не потому, что кто-то к нему плохо или хорошо относится, а потому что, видимо, не захотел разгребать накопившиеся за три года проблемы».

Противостояние

Корпоративный конфликт вокруг «Петербургского нефтяного терминала» разгорелся в 2022 году. До этого 50-процентным собственником являлся Сергей Васильев, другие 50% принадлежат Михаилу, Евгению и Полине Скигиным. Акции они получили в наследство от отца Дмитрия Скигина, известного петербургского бизнесмена, скончавшегося в 2003 году. Сергей Васильев владел 50% терминала также через кипрскую компанию Mobalco Holdings Ltd. В 2023 году ценные бумаги перешли в собственность его супруге — Елене. Однако Скигины полагают, что цепочка сделок по передаче акций была незаконной, и оспаривают ее в суде.

«Петербургский нефтяной терминал» — одно из значимых предприятий в отрасли, он начал работу в 1996 году на месте Нефтеналивного района Ленинградского порта. На сегодняшний день это крупнейший российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе (пропускная способность — 12,5 миллиона тонн в год), а также крупнейшая стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербурга.