В Находке пять человек пострадали в лобовом ДТП

Полиция Приморья: в ДТП в Приморье пострадали пять человек

Пять человек, в том числе два несовершеннолетних, пострадали в результате лобового столкновения автомобилей в приморской Находке, они доставлены в медучреждение. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в Telegram-канале.

«Предварительно установлено, что водитель одного из автомобилей, двигаясь со стороны остановки «Моручилище» в направлении остановки «Рыбный порт», выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со вторым автомобилем», — говорится в публикации.

По данным правоохранителей, в результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и пассажиры одного автомобиля, среди которых был один взрослый и двое несовершеннолетних. Также пострадала женщина-пассажир второго автомобиля.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту произошедшего, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где врачи оказали им всю необходимую помощь.

Накануне произошло ДТП в Нижегородской области. Водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в автомобиль на встречной полосе. При столкновении пострадали водитель ехавшей по встречной полосе машины и четыре ее пассажирки, среди которых были девочки 9 и 13 лет.

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