Россиянам рассказали ноые правила регистрации автомобилей

Юрист Миронов: с 1 марта для регистрации авто не потребуется полис ОСАГО

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал агентству «Прайм», что с 1 марта для регистрации автомобиля больше не потребуется полис ОСАГО.

По мнению юриста, отмена обязательного предоставления полиса ОСАГО упростит процедуру регистрации для сотрудников ГИБДД, а для собственников — ускорит.

Отмечается, что существуют опасения об увеличении незастрахованных автомобилей на дорогах.

«Это сомнительно, так как собственник приезжает в ГИБДД на машине, которую намерен поставить на учет, а любое передвижение требует наличие страхового полиса. Так что, для эксплуатации автомобиля полис по-прежнему будет необходим», — подчеркнул Миронов.

До этого Банк России сообщал, что с 27 января будут расширены границы тарифного коридора по ОСАГО для нескольких видов транспорта.

В ЦБ пояснили, что решение было принято из-за высокой убыточности данных категорий транспорта, особенно небольших грузовиков, которые чаще других попадают в ДТП.

Ранее россиянам рассказали, как страховые компании занижают суммы выплат по ОСАГО.