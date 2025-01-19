Россиянам рассказали ноые правила регистрации автомобилей

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал агентству «Прайм», что с 1 марта для регистрации автомобиля больше не потребуется полис ОСАГО.
По мнению юриста, отмена обязательного предоставления полиса ОСАГО упростит процедуру регистрации для сотрудников ГИБДД, а для собственников — ускорит.
Отмечается, что существуют опасения об увеличении незастрахованных автомобилей на дорогах.
«Это сомнительно, так как собственник приезжает в ГИБДД на машине, которую намерен поставить на учет, а любое передвижение требует наличие страхового полиса. Так что, для эксплуатации автомобиля полис по-прежнему будет необходим», — подчеркнул Миронов.
До этого Банк России сообщал, что с 27 января будут расширены границы тарифного коридора по ОСАГО для нескольких видов транспорта.
В ЦБ пояснили, что решение было принято из-за высокой убыточности данных категорий транспорта, особенно небольших грузовиков, которые чаще других попадают в ДТП.
Ранее россиянам рассказали, как страховые компании занижают суммы выплат по ОСАГО.