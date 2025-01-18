При столкновении машин под Нижним Новгородом пострадали пять человек, включая детей

В Нижегородской области пять человек пострадали в ДТП

В Нижегородской области водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в автомобиль на встречной полосе. Об этом сообщает местный портал NN.ru.

По его информации, ДТП произошло около 17:00 в Сокольском районе недалеко от деревни Мутовкино. Как уточнили в нижегородской полиции, при столкновении Mercedes с «Ладой» пострадали водитель ехавшей по встречной полосе машины и четыре ее пассажирки, среди которых были девочки девяти и 13 лет.

Днем 18 января в Петербурге на нерегулируемом перекрестке набережной Обводного канала и Рыбинской улицы тоже столкнулись две машины. 37-летний водитель Skoda не уступил дорогу и врезался в Mercedes, которым управляла 37-летняя женщина. После этого ее автомобиль развернуло. По неизвестной причине Mercedes резко двинулся в сторону канала, пробил ограждение и упал в воду.

Очевидица ДТП Лилия рассказала «Газете.Ru», что двое прохожих спустились в воду, чтобы спасти людей из Mercedes. По ее словам, спасатели приехали на место ЧП только спустя 20 минут после случившегося, а с самого утра светофоры на перекрестке не работали и ничего не регулировали.

Ранее на юго-востоке Москвы автомобиль врезался в столб и взорвался.