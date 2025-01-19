Названа причина, по которой с прилавков магазинов в США исчезли куриные яйца

Американские потребители столкнулись с резким сокращением поставок куриных яиц из-за эпидемии птичьего гриппа, охватившей США. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Сотрудники торговой точки в беседе с корреспондентом агентства сообщили, что поставки продукта продолжаются, но их объемы резко сократились при одновременном ажиотаже со стороны потребителей.

«Я слышал, что это из-за эпидемии. Поставки есть, но все, что мы получаем утром, сразу улетает», — рассказал продавец.

При этом фиксированной цены на яйца в сетевой торговой точке, как утверждают сотрудники, больше нет, цены прописываются сотрудниками вручную.

Как пишет агентство, в нескольких других магазинах вблизи Вашингтона куриные яйца также отсутствуют, тогда как там, где товар все еще имеется на полке, его стоимость заметно возросла. При этом гарантии поставок даже при цене на треть выше обычной, больше нет.

До этого сообщалось, что вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко прилетел в Москву с визитом и в свободное время решил прогулятьсять по торговому центру «Авиапарк». Там словацкий парламентарий записал несколько видео, на которых показал работу сетей фастфуда «Вкусно — и точка» и Rostic's, а также посетил магазин «Ашан». Данко также потрогал и осмотрел помидоры и хлеб, показал аналоги Coca-Cola и выразил восхищение большим выбором сливочного масла и колбас, «каких мы никогда не видели дома». Подробности о визите словацкого депутата — в материале «Газеты.Ru».

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