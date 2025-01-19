В РПЦ осудили продажу платных услуг на Крещение

В Русской православной церкви (РПЦ) выступают против коммерциализации праздника Крещения Господня, поскольку «благодать не продается». Об этом рассказал РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Поводом для этого заявления послужили публикации в СМИ, в которых говорилось о появлении в подмосковных гостиницах услуг на праздник Крещения. В частности, гостям предлагали платное освящение воды, платной прорубь с баней и так далее.

Кипшидзе в беседе с агентством подчеркнул, что РПЦ выступает категорически против коммерциализации праздника Крещения.

«Если кто-то думает, что праздник может быть эксклюзивным, с приставкой VIP, то это глубокое заблуждение. Благодать и вера не продаются и не покупаются», — подчеркнул собеседник агентства.

В Русской православной церкви 19 января отмечают Крещение Господне или Богоявление. Православные верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан.

Богослужебный суточный круг в Церкви начинается накануне, поэтому встречать праздник начнут на вечернем богослужении 18 января, в крещенский сочельник. Великое водоосвящение (освящение воды) в храмах происходит 18 и 19 января, такую святую воду принято называть крещенской или Великой агиасмой, она почитается как святыня.

Есть в этот день не церковная, но народная традиция крещенских «купаний» — троекратного погружения в иордань — вырезанную в виде креста прорубь. В народе считается, что вся вода на Крещение обладает чудодейственной силой.

Также в этот праздник в православной церкви также существует традиция освящать водоемы, поскольку принято считать, что во время крещения Иисус Христос не только крестился сам, но и освятил воды. Теперь же Церковь освящает воду в водоемах и через это действие «ее освящает сам Господь».

В Евангелии от Матфея описан обряд, который совершался Иоанном Предтечей. Он был символическим покаянием в грехах и очищением, он не идентичен таинству крещения, которое совершают в Церкви в настоящее время. Иоанн Креститель призывал людей покаяться, говоря: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». После этого он троекратно погружал людей в воду.

Когда же тридцатилетний Христос пришел на Иордан, Иоанн удивился и заявил, что ему самому следует креститься у Иисуса, однако Спаситель ответил ему, что Крестителю необходимо «исполнить всякую правду» — то есть поступить как должно и совершить обряд.

Как трактуют этот евангельский сюжет священники, Крещение, в котором Иисус символически принял на Себя омытые иорданскими водами грехи человечества, стало таким образом началом Его земного служения и пророчески предвозвестило искупительный крестный путь Спасителя.

В свою очередь священник Николай Конюхов рассказал «Газете.Ru» о сути и значении Крещения Господня для православных верующих и о том, почему ныряние в прорубь в этот день не смоет все грехи.

Ранее всященник объяснил, прощаются ли грехи после погружения в крещенскую воду.