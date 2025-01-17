Священник объяснил, прощаются ли грехи после погружения в крещенскую воду

После погружения в крещенскую купель, несмотря на народные поверья, никакие грехи не прощаются. Об этом в беседе с РИАМО сообщил настоятель ивантеевского Смоленского храма, протоиерей Иоанн Монаршек.

«Это всего лишь благочестивый обычай, который сложился в русском народе. Я бы отметил, что массовое купание стало популярным именно за последние два десятилетия. Раньше такого распространения не было. Поэтому церковь еще раз подчеркивает, что не призывает людей к купаниям в этот день», — сказал Монаршек.

Он добавил, что каждый должен сам решать, может ли он погружаться в крещенскую воду или нет.

19 января 2025 года православные верующие отметят праздник Крещения Господня. По традиции, по всей России пройдут богослужения и крещенские купания в прорубях и купелях. Однако, как предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-терапевт, врач-нефролог «СМ-Клиника» Екатерина Аршинская, во время купания в ледяной воде следует быть осторожнее и внимательно следить за своим состоянием, поскольку возможен холодовой шок.

Ранее педиатр рассказала, можно ли детям купаться в проруби.