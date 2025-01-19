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На заводе в Сибири начальник смены упал в кислоту, когда бросился помогать рабочим

В Норильске при разливе кислоты на заводе пострадали три человека

В Норильске число пострадавших при разливе кислоты на Надеждинском металлургическом комбинате возросло до трех. Об этом сообщает 112.

Как пишет Telegram-канал, двое рабочих металлургического комбината открыли запорную арматуру и запустили насос, но в этот момент «рванул» кислотопровод. Начальник смены бросился им помогать, но поскользнулся и тоже упал в кислоту. Все трое были госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.

112 уточняет, что кислота не попала за пределы завода. Сейчас его сотрудники ликвидируют последствия произошедшего.

Инцидент произошел вечером 16 января в цеху производства нейтрализации серной кислоты Надеждинского металлургического комбината. Как объяснили в СК, во время запуска насоса была повреждена заслонка трубопровода, из-за чего находившиеся в помещении работники получили химические ожоги. В ведомстве проводят проверку по факту случившегося.

Ранее пассажирка получила химический ожог ягодиц во время поездки в автобусе.

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