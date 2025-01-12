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Пассажирка получила химический ожог ягодиц во время поездки в автобусе

«78.ru»: в Петербурге девушка получила химический ожог ягодиц в автобусе
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Freepik

Жительницу Петербурга госпитализировали с химическим ожогом ягодиц после поездки в автобусе. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел 10 января: девушка села в автобус у станции метро «Московская», сначала она подумала, что на сиденье была вода, но вскоре почувствовала жжение в области ягодиц. Пострадавшей пришлось обратиться за медицинской помощью.

Врачи диагностировали у нее химический ожог, предположительно щелочью, пассажирка находится в состоянии средней степени тяжести. После выписки из больницы девушка намерена обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Коломне струя горячего антифриза ошпарила девочку и ее отца в автобусе. Мужчина получил ожоги голеностопа первой и второй степени. У ребенка, также облитого антифризом, шок. Пострадавший написал заявление в полицию и Мострансавто с требованием найти виновных в происшествии.

Ранее житель Краснодара провалился в яму под трамвайными путями.

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