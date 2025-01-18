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В МВД опровергли информацию об аварии на полицейском катере

В МВД опровергли информацию об аварии на катере полиции в Москве-реке
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Petrov Sergey/Global Look Press

Сотрудники транспортной полиции опровергли информацию о том, что в Москве-реке якобы перевернулся полицейский катер. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что происшествий с водным транспортом полиции в акватории Москвы-реки не было зафиксировано.

До этого издание Life со ссылкой на SHOT сообщало, что в Москве-реке на северо-западе столицы перевернулся полицейский катер. Уточнялось, что инцидент произошел в районе Хорошево-Мневники около 22:00 мск. Утверждалось, что лодка, на которой находились два полицейских, опрокинулась, из-за чего мужчины оказались в воде.

18 января сообщалось, что на юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием нескольких машин, в ходе которого один из автомобилей врезался в столб. По словам очевидцев, при аварии в районе Андроновского шоссе пострадали два человека.

Ранее в Тульской области произошло крупное ДТП с маршруткой.

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