На юго-востоке Москвы автомобиль врезался в столб и взорвался

На юго-востоке Москвы в массовом ДТП пострадали как минимум два человека

На юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием нескольких машин, в ходе которого один из автомобилей врезался в столб. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам очевидцев, при аварии в районе Андроновского шоссе пострадали два человека.

Как уточняет SHOT, водитель Daewoo Nexia не справился с управлением, пересек три полосы и врезался в столб, после чего его машина взорвалась. В салоне ехали три человека, двое из них получили несовместимые с жизнью травмы.

Столичный дептранс подтвердил информацию о ДТП и призвал выбирать пути объезда, так как движение на месте происшествия затруднено.

Утром 18 января в Москве водитель внедорожника не справился с управлением на Нагатинской набережной и транспортное средство улетело в Москву-реку.

Ранее очевидица рассказала о падении автомобиля в Обводный канал.