Трампа предупредили об экологической дилемме из-за базы США в Гренландии

Избранный президент США Дональд Трамп в случае присоединения к стране Гренландии может столкнуться с «экологической дилеммой» из-за находящейся подо льдами острова заброшенной американской военной базы, работавшей на ядерном реакторе. Об этом сообщает Politico.

В публикации отмечается, что Camp Century построили в 1959 году во время Холодной войны. Основная цель базы заключалась в разработке ядерных пусковых установок, которые могли бы выдержать российский удар.

Издание подчеркивает, что Camp Century может загрязнить окружающую среду разными способами. Например, тающие лед и снег могут вынести порядка 200 тысяч литров дизельного топлива в океан.

До этого депутат островного парламента, председатель оппозиционной партии «Налерака» и бывший глава МИД острова Пеле Броберг заявил, что военное вторжение США в Гренландию не имеет смысла, поскольку Вашингтон уже имеет неограниченный доступ к острову.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский генерал назвал «подарком для Кремля» риторику Трампа о Гренландии.