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Жители одного из домов Санкт-Петербурга пожаловались на засилье комаров

«Фонтанка»: в Санкт-Петербурге дом в разгар зимы атаковали комары
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Shutterstock

В Санкт-Петербурге  жильцы дома пожаловались на засилье комаров.  Об этом сообщает «Фонтанка».

В публикации утверждается, что комары атаковали жителей исторического дома на Пушкинской улице. Издание подчеркивает, что в подвале здания круглый год стоит сырость.

По словам жителей дома, комары появились у них зимой впервые, насекомых не берут ни инсектициды, ни холод. В публикации утверждается, что «в минусовую температуру комарами кишит подъезд и усыпаны лестницы».

Представители коммунальных служб объяснили появление комаров зимой наличием грунтовых вод.

До этого доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Ольга Трофимова рассказала «Газете.Ru», что насекомые не имеют постоянной температуры тела и при наступлении неблагоприятного температурного периода впадают в диапаузу («засыпают»). Зимняя диапауза может проходить на самых различных стадиях развития (яйцо, личинка, куколка, имаго — взрослое насекомое).

Ранее сообщалось, что жара ускорила старение комаров, выяснили ученые.

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