Биолог предупредила о насекомых, которые могут завестись зимой в квартире

Насекомые не имеют постоянной температуры тела и при наступлении неблагоприятного температурного периода впадают в диапаузу («засыпают»). Зимняя диапауза может проходить на самых различных стадиях развития (яйцо, личинка, куколка, имаго — взрослое насекомое), рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Ольга Трофимова.

«Сложнее всего видам, зимующим на взрослой стадии: они должны обеспечить себе оптимальное место для зимовки. И проще всего найти пристанище в отапливаемых жилищах человека. Насекомые находят укромные места и «засыпают» до весны (божьи коровки, златоглазки)», — объяснила она.

Особую группу представляют так называемые синантропные виды насекомых, живущие рядом с человеком. Они не прекращают свою активность даже зимой и могут доставлять довольно большие неудобства.

«К этой группе относятся бабочки из семейства молей: платяная и пищевые, а также жуки чернотелки и кожееды. Способны проникать в наше жилище муравьи, которые могут портить мебель и продукты. Сверчки, которые питаются гниющими остатками, крошками. А знакомые всем рыжие тараканы и постельные клопы, попавшие в жилища, вообще их не покидают», — сказала эксперт.

Зимой в квартирах размножаются злаковые мухи и листовые комарики. Они живут в грунте растений и практически безвредны для человека, а в жилище попадают вместе с землей.

«В подвалах многоэтажек давно обосновались комары, которые свободно проникают в квартиры по лестничным пролетам и через вентиляцию. Следы их укусов человек может обнаружить даже зимой. Избежать появления нежелательных насекомых в квартире позволят поддержание санитарии и ликвидация всех путей проникновения», — резюмировала биолог.

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