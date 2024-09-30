Жара ускорила старение комаров, выяснили ученые

Американские ученые из Вандербильтского университета выяснили, что повышение глобальных температур ускоряет старение комаров, а также ухудшает их иммунитет. Исследование опубликовано в научном журнале Immunity&Ageing (I&A).

Предыдущее исследование в лаборатории показало, что повышение температуры ускоряет старение комаров, что подрывает иммунную систему насекомых. Работа показала, что комары, выращенные при более высоких температурах, стареют быстрее, что приводит к ослаблению иммунного ответа.

Согласно результатам новых лабораторных испытаний, при температуре окружающей среды от 27°C риск гибели насекомых увеличивается на 40% с каждым градусом потепления. Согласно тестам, при температуре 33°C комары выживали не более 10 или 11 дней.

По словам авторов научной работы, открытие подчеркивает, что потепление в мире будет влиять на роли насекомых как опылителей, вредителей и переносчиков болезней. Более высокие температуры ускоряют старение и увеличивают смертность комаров, причем каждый фактор усиливает влияние другого.

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