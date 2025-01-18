В центре Тель-Авива нелегал напал на прохожих с ножом

В Тель-Авиве неизвестный с ножом напал на прохожих и ранил несколько человек. Об этом пишет The Jerusalem Post

Как заявили в полиции, инцидент произошел во второй половине дня на улице Левонтин. Правоохранительные органы считают нападение террористической атакой. Вооруженный мужчина оказался 19-летним палестинцем, который въехал в Израиль нелегально. После того как он атаковал прохожих, полицейские его ликвидировали.

По словам очевидца, который в момент нападения находился в кафе поблизости, он услышал выстрелы и крики «Теракт!». Затем он вместе с друзьями спрятался на кухне заведения. Кто-то упомянул нападение с ножом, а один из его друзей утверждает, что видел двух человек, лежащих на земле.

Другой очевидец добавил, что из-за паники люди набились в расположенные по близости заведения, которые оказались переполненными. Он поразился тому, что что-то подобное «может произойти на тихой улице в центре Тель-Авива».

В прошлом октябре грузовик врезался в остановку в Тель-Авиве, пострадали не менее 35 человек, среди них было много пенсионеров. Преступника ликвидировали на месте, когда он достал нож и попытался атаковать находившихся рядом людей. ЧП произошло рядом со штаб-квартирой «Моссада» и зданиями, где располагается несколько разведывательных подразделений ЦАХАЛ.

Ранее пять человек задержали за нападение на генерал-майора армии Израиля.