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Депутат Рады подсчитал, насколько уменьшилось население Украины

Депутат Рады Дубинский допустил сокращение населения Украины до 21 млн человек
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Darrin Zammit Lupi/Reuters

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале призвал перед проведением следующих выборов в республике сократить число парламентариев.

Политик объяснил, что это необходимо, так как украинцев стало на 10 млн меньше, а страна лишилась 20% территории.

«Если использовать для оценки количества оставшегося населения коэффициентом потребления зерна (6 млн тонн за 2024 год), то количество населения в Украине можно предположить в районе 21-24 млн человек», — объяснил свои расчеты Дубинский.

Он добавил, что это «примерно вдвое меньше» официальной статистики. По этой причине депутатов в Раде должно быть не 450, а 200 или 300.

В октябре прошлого года региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр сообщила, что население Украины с 24 февраля 2022 года сократилось примерно на 10 млн человек. Значительная часть этих людей покинула страну.

Ранее глава МИД Германии ошиблась в оценке численности европейцев.

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