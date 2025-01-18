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Экс-депутату Рады предъявили обвинения в госизмене

Офис генпрокурора Украины предъявил обвинения в госизмене экс-депутату
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РИА Новости

Офис генерального прокурора Украины предъявил обвинения в государственной измене депутату Верховной рады VII-IX созывов. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что генпрокуратура не разглашает имя подозреваемого. По версии украинских СМИ, речь может идти о бывшем парламентарии и церковном меценате  Вадиме Новинском.

В генпрокуратуре подчеркнули, что депутат уведомлен о подозрении в госизмене и нарушении  равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений.

В ведомстве добавили, что парламентарий состоял в «Партии регионов» и «Оппозиционном блоке», в которых состоял и Новинский.

7 января суд Киева продлил арест депутату Рады Евгению Шевченко, обвиняемому в госизмене.

В середине ноября депутату Шевченко, который заявлял о диктатуре и беззаконии на Украине, вручили подозрение в государственной измене. По данным Государственного бюро расследований Украины, парламентарий наносил вред обороноспособности и информационной безопасности страны.

В ведомстве добавили, что следствием были установлены контакты политика с представителями посольства Белоруссии после того, как он в сентябре 2020 года с флагом этой страны вышел на трибуну парламента.

Ранее обвиненный в госизмене депутат Рады назвал дело против него местью Зеленского.

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