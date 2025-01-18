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Нападение с ножом в Тель-Авиве попало на видео

Появилось видео, на котором мужчина с ножом нападает на прохожих в Тель-Авиве

В сети появилась запись с камер видеонаблюдения, на которой в Тель-Авиве неизвестный с ножом нападает на посетителей кафе.

На ней видно, как мужчина в спортивном костюме приближается к заведению, рядом с которым стоит группа молодежи. Он начинает размахивать ножом, после чего молодые люди разбегаются, а потом отгоняют нападавшего, кидая в него предметы. Кто-то даже достает пистолет.

Инцидент произошел во второй половине дня на улице Левонтин. Правоохранительные органы считают нападение террористической атакой. Вооруженный мужчина оказался 19-летним палестинцем, который въехал в Израиль нелегально. После того как он атаковал прохожих, полицейские его ликвидировали.

По словам очевидца, который в момент нападения находился в кафе поблизости, он услышал выстрелы и крики «Теракт!». Затем он вместе с друзьями спрятался на кухне заведения. Кто-то упомянул нападение с ножом, а один из его друзей утверждал, что видел двух человек, лежащих на земле.

Ранее грузовик врезался в остановку в Тель-Авиве, пострадали не менее 35 человек.

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