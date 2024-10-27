Угнал грузовик и протаранил остановку. Новый теракт в Тель-Авиве В Тель-Авиве грузовик протаранил автобусную остановку, пострадали 35 человек

Грузовик врезался в остановку в Тель-Авиве, пострадали не менее 35 человек, среди них много пенсионеров. Полиция рассматривает версию о теракте. Преступника ликвидировали на месте, когда он достал нож и попытался атаковать находившихся рядом людей. ЧП произошло рядом со штаб-квартирой «Моссада» и зданиями, где располагается несколько разведывательных подразделений ЦАХАЛ.

Грузовик протаранил автобусную остановку на перекрестке Глилот в пригороде Тель-Авива, пишет Times of Israel.

На место прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. Пострадавших эвакуируют в больницы. Изначально сообщалось о 16 раненых, к настоящему моменту их число увеличилось до 35.

Состояние шести пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Еще пятеро находятся в состоянии средней степени тяжести. У остальных легкие травмы.

Среди пострадавших много пожилых людей. Они были участниками туристической группы и вышли из находившегося недалеко от остановки музея.

В районе Глилот, где произошла атака, находится штаб-квартира «Моссада», а также несколько разведывательных подразделений Армии обороны Израиля, в том числе известная группа радиотехнической разведки Подразделение 8200.

Полиция Тель-Авива рассматривает версию теракта.

Угнал грузовик и влетел в толпу

Как сообщает Mash, фура не принадлежала находившемуся за рулем человеку. Водитель грузовика, на огромной скорости влетевшего в остановку, угнал транспортное средство.

Протаранив остановку, мужчина выбежал из грузовика, в руке у него был нож. Он попытался атаковать находившихся на остановке людей, но его ликвидировали прибывшие на место происшествия военные.

«Террориста идентифицировали — им оказался местный житель», — говорится в публикации.

Полиция проверяет информацию о наличии у преступника сообщников, передает Haaretz.

Атака на посольство

Ранее газета Bild сообщила, что немецкие отряды спецназначения и оперативники федерального управления уголовной полиции, вероятно, предотвратили террористическую атаку на посольство Израиля в Берлине.

По словам представителя федеральной прокуратуры Михаэля Рамёллера, 19 октября вечером в городах Бернау и Санкт-Августин представители правоохранительных органов провели обыски. В Бернау был задержан мужчина, подозреваемый в поддержке террористической организации, а в Санкт-Августине допросили свидетеля, также были изъяты возможные улики.