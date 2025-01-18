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Бастрыкин поручил Следственному комитету дать оценку словам австрийского политика

Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям австрийского политика об РФ
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям австрийского политика о России. Об этом сообщает РИА Новости.

По данному факту должна быть организована процессуальная проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка озвученным высказываниям.

В публикации отмечается, что в Сети начали распространяться призывы австрийского политика к действиям, которые направлены на нарушение территориальной целостности России. В СК не уточнили, о каком именно политике идет речь.

По версии издания «Царьград», с подобным заявлением выступил внук последнего императора Австро-Венгрии Карла I и депутат австрийского парламента Карл фон Габсбург. По его словам, Россия является «классической колониальной империей». Парламентарий считает, что РФ нужно «деколонизировать».

До этого Бастрыкин поручил провести проверку в связи с высказываниями украинца по сведениям, опубликованным в СМИ и социальных медиа.

Ранее Байден назвал Путина «нехорошим парнем».

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