Бастрыкин поручил проверить слова украинца о русских

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с высказываниями украинца по сведениям, опубликованным в СМИ и социальных медиа. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В заявлении отмечается, что в СМИ и социальных медиа 20 июля были опубликованы сведения, согласно которым украинец Назар Приходько выразил призывы к убийству граждан РФ. Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК организовать по данному факту проверку.

До этого глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил, что ведомство объявило в международный розыск 28 военачальников Вооруженных сил Украины (ВСУ) различного уровня.

27 июня СК РФ сообщал, что Верховный суд Донецкой народной республики заочно вынес приговор гражданину США, участвовавшему в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), и объявил его в розыск.

Также Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу минюста Украины Павла Петренко и экс-министра информационной политики Украины Юрия Стеця.

Ранее СК установил факты участия в военных действиях на стороне ВСУ более трех тысяч наемников.