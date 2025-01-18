Нападение на судей в Иране признали терактом

IRNA: нападение на судей Верховного суда в Иране признано терактом

Стрельба у здания Верховного суда Ирана в Тегеране, жертвами которой стали двое судей, признана терактом. Об этом сообщает IRNA.

В публикации отмечается, что генеральный прокурор Ирана Мохаммад Моваххеди Азад поручил поручил генпрокуратуре Тегерана немедленно и тщательно расследовать произошедшее. Агентство подчеркивает, что нападавшего попытались задержать, но он покончил с собой.

Азад призвал к выявлению и аресту лиц, стоящих за актом терроризма.

Утверждается, что в результате теракта пострадал телохранитель и еще один судья. Злоумышленник, предположительно, не имел отношения к Верховному суду и рассматриваемым в нем делам, говорится в публикации.

18 января сообщалось, что в Тегеране произошла стрельба у здания верховного суда Ирана, убиты двое судей.

Погибшие судьи работали с преступлениями против национальной безопасности, шпионажем и терроризмом.

В июле прошлого года в Тегеране был ликвидирован глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания в результате удара израильских войск. Иранские власти назвали произошедшее терактом. Президент страны Масуд Пезешкиан пообещал отомстить Израилю за главу политбюро ХАМАС.

Ранее резидент Ирана упрекнул ООН в неспособности урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке.