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Президент Ирана пообещал отомстить Израилю за главу политбюро ХАМАС

Новый президент Ирана пообещал решительно ответить Израилю на убийство Хании

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Iranian State Tv/Global Look Press

Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с секретарем СБ РФ Сергеем Шойгу заявил, что Тегеран намерен ответить Израилю на убийство главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании. Его слова передает Financial Times.

При этом Пезешкиан отметил, что Иран не стремится раскачивать ситуацию на Ближнем Востоке и расширять масштабы войны и кризиса в регионе.

До этого министерство иностранных дел Ирана заявило, что именно Израиль виновен в гибели Хании. Внешнеполитическое ведомство назвало инцидент терактом и нарушением Устава Организации Объединенных Наций (ООН).

Хания был убит утром 31 июля в результате удара израильских войск по Тегерану. Глава политического бюро ХАМАС прибыл в столицу Ирана, чтобы принять участие в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Но во время атаки в резиденцию, где остановился один из руководителей палестинского движения, попала ракета. В результате он и его телохранитель погибли. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле осудили убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании.

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Гибель лидера ХАМАС
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