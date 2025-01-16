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Пожары в Калифорнии удается сдерживать благодаря улучшению погоды

Из-за изменения погодных условий пожары в Лос-Анджелесе удается сдерживать
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Carlos Barria/Reuters

Пожары в Лос-Анджелесе удается сдерживать благодаря улучшению погодных условий, сообщает телеканал CNN со ссылкой на Национальную метеорологическую службу.

«По прогнозу осадков не ожидается. Ветер изменит направление на прибрежное вечером четверга и в пятницу, что приведет к увеличению относительной влажности и снижению хаотичности потоков ветра, помогая уменьшить угрозу лесных пожаров в сравнении с последними днями», — говорится в сообщении.

Метеоролог Дерек Ван Дам уточнил, что из-за повышенной влажности работать сотрудникам экстренных служб будет проще. Всю следующую неделю в Лос-Анджелесе ожидается сухая погода, также прогнозируют ветры Санта-Ана, что увеличит вероятность новых пожаров.

Сильные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня, тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Около 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов лишились многие голливудские знаменитости.

Американцы винили ChatGPT в нехватке воды для тушения пожаров в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что в США предварительно оценили ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе.

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