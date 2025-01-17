Врач объяснила, как защититься от всех вирусных заболеваний

Такие заболевания, как COVID-19, РС-вирус и грипп вызывают острые респираторные инфекции. Протекают они по-разному, но распространяются одинаково — воздушно-капельным путем. По этой причине и меры защиты от всех этих инфекций одинаковы, рассказала RT эксперт лаборатории «Гемотест», врач Ольга Уланкина.

«Меры профилактики таких заболеваний идентичны: необходимо тщательно мыть руки по возвращении домой, регулярно проветривать квартиру или офис, проводить в них влажную уборку», — отметила медик.

Она призвала избегать мест большого скопления людей, а перед походом в торговый центр или поездкой на общественном транспорте — надевать маску. Также важно помнить, что от коронавируса и гриппа есть вакцины — заблаговременная прививка точно защитит от тяжелой формы заболеваний, подчеркнула Уланкина.

Что касается норовируса, то это один из самых распространенных возбудителей острой кишечной инфекции, который можно подхватить через плохо помытые фрукты, овощи, зараженную воду, а также рукопожатия с носителем либо использование тех же предметов, что и он. Важно не забывать о правилах гигиены, тщательно мыть руки до и после посещения уборных, перед едой. Кроме того, следует варить до готовности мясо и рыбу, хорошо мыть фрукты и овощи, а также пить только кипяченую бутилированную воду.

Роспотребнадзор до этого сообщил, что число пострадавших при отравлении в санатории «Сосновый бор» под Красноярском увеличилось до 47 человек. Девять человек, по данным ведомства, госпитализированы.

Ранее эпидемиолог заявил о риске перехода «вируса зомби» оленей на людей.