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Санаторий на озере Тагарское, где произошло массовое отравление, приостановил работу

Санаторий в Красноярском крае приостановил работу после отравления 33 человек
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Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю

Санаторий «Сосновый бор» на озере Тагарское в Красноярском крае приостановил работу после массового отравления. Об этом сообщил Роспотребнадзор Красноярска в Telegram-канале.

«По результатам проведенных исследований в пробах, отобранных у заболевших, обнаружена РНК норовируса 2 генотипа. С сегодняшнего дня санаторий приостанавливает свою работу», — говорится в сообщении.

Надзорный орган провел отбор проб готовой пищевой продукции и сырья, холодной воды из водоразборных кранов для установления фактора передачи возбудителя инфекции. Кроме того, обследуется персонал пищеблока, взяты смывы с объектов окружающей среды.

По данным Роспотребнадзора, всего зарегистрировано 33 человека с подозрением на острую кишечную инфекцию. Детей среди них нет.

До этого сообщалось, что отдыхающие в «Сосновом бору» обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, пятеро из них были госпитализированы.

По предварительным данным прокуратуры, пострадавшие употребляли еду в местной столовой. Возбуждено уголовное дело.

Ранее волонтеры рассказали об отравлении при очистке пляжей от мазута.

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