Десятки тысяч украинцев получили отказ на выезд из страны

С начала текущего года 55 тыс. украинцев получили отказ в выезде из Украины. Об этом заявил официальный представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, его слова приводит «Страна.ua».

По его словам, преимущественно отказы получали военнообязанные мужчины.

При этом, по данным Демченко, с Украины за неполный год выехали 3,2 млн человек.

В ноябре депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что Европейский союз не нуждается в украинских мужчинах. По словам депутата, ЕС посодействовал изначальному закрытию границ Украины. Он добавил, что в Европе не позволят украинцам-мужчинам въехать на территории своих стран после окончания конфликта, поскольку это невыгодно западным странам.

В июле директор республиканского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявляла, что, по самым оптимистичным прогнозам, к 2033 году население Украины сократится до 35 млн человек. Она напомнила, что исторический максимум населения Украины был зафиксирован в 1993 году и составил 52 млн человек.

Ранее коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире.