На испанском курорте подъемник упал с высоты 15 метров

Pais: десятки людей пострадали при падении подъемника на испанском курорте Астун

Несколько десятков человек пострадали в результате падения подъемника на горнолыжном курорте Астун в Испании. Об этом сообщает Pais.

В публикации отмечается, что 17 пострадавших получили серьезные травмы. В настоящее время на курорте ведутся спасательные работы. Для этого были направлены пять вертолетов, несколько пожарных машин и машин скорой помощи.

Издание подчеркивает, что подъемник упал с высоты 15 метров. Причины инцидента неизвестны, но предполагается, что могли быть проблемы с тросом.

Больницы в районе курорта приведены в состояние полной готовности, говорится в публикации.

13 января сообщалось, что пятеро горнолыжников попали под лавину в итальянских Альпах вблизи границы со Швейцарией.

Сход лавины произошел днем в воскресенье на территории коммуны Траскуэра провинции Вербано-Кузио-Оссола области Пьемонт.

На место происшествия прибыли спасатели с поисковыми собаками. Раненых на вертолете доставили в больницу.

21 декабря сообщалось, что на горнолыжном курорте Паландокен в турецкой провинции Эрзурум сошла лавина.

Ранее ребенок свалился с подъемника на горнолыжном курорте в Кузбассе.