На испанском курорте подъемник упал с высоты 15 метров

Несколько десятков человек пострадали в результате падения подъемника на горнолыжном курорте Астун в Испании. Об этом сообщает Pais.
В публикации отмечается, что 17 пострадавших получили серьезные травмы. В настоящее время на курорте ведутся спасательные работы. Для этого были направлены пять вертолетов, несколько пожарных машин и машин скорой помощи.
Издание подчеркивает, что подъемник упал с высоты 15 метров. Причины инцидента неизвестны, но предполагается, что могли быть проблемы с тросом.
Больницы в районе курорта приведены в состояние полной готовности, говорится в публикации.
13 января сообщалось, что пятеро горнолыжников попали под лавину в итальянских Альпах вблизи границы со Швейцарией.
Сход лавины произошел днем в воскресенье на территории коммуны Траскуэра провинции Вербано-Кузио-Оссола области Пьемонт.
На место происшествия прибыли спасатели с поисковыми собаками. Раненых на вертолете доставили в больницу.
21 декабря сообщалось, что на горнолыжном курорте Паландокен в турецкой провинции Эрзурум сошла лавина.
Ранее ребенок свалился с подъемника на горнолыжном курорте в Кузбассе.