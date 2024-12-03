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Ребенок свалился с подъемника и пролетел десятки метров на горнолыжном курорте в Кузбассе

В Кузбассе ребенок упал с подъемника на горнолыжном курорте и пролетел по склону

В Кузбассе ребенок выпал из кабины подъемника на горнолыжном курорте и пролетел десятки метров по склону. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на горнолыжном курорте в Шерегеше. Очевидцы рассказали, что инструктор раньше времени открыла защитную рамку кабины подъемника фуникулера и ребенок, находившийся внутри, свалился с сидения и соскользнул вниз. После этого малолетний пролетел несколько десятков метров по склону.

Сотрудники канатной дороги вызвали на место экстренные службы. Пострадавшего ребенка подняли наверх, информации о его состоянии не поступало.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

Ранее четырехлетняя девочка впала в кому после падения из окна четвертого этажа в Липецке.

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