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Почти 2000 человек эвакуировали из-за пожара на заводе аккумуляторов в США

Guardian: в США эвакуировали 1700 человек из-за пожара на заводе аккумуляторов
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Shutterstock

В северной Калифорнии эвакуировали 1700 человек и закрыли крупную автомагистраль из-за пожара на заводе Moss Landing — одном из крупнейших в мире предприятий по производству аккумуляторных батарей. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Неясно, что стало причиной этого пожара. В заявлении компании Vistra говорится, что после возгорания все находившиеся на месте происшествия были благополучно эвакуированы. После того, как пожар будет потушен, начнется расследование», — пишет издание.

Предприятие находится в 125 км к югу от Сан-Франциско, на нем хранятся десятки тысяч литиевых батарей. Если они загорятся, потушить пожар будет крайне сложно, подчеркнула Guardian.

7 января в американском Лос-Анджелесе начались мощные лесные пожары, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубил ураганный ветер, способствовавший распространению огня, тушение также затруднило дефицит воды в пожарных гидрантах. Около 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов лишились многие голливудские знаменитости.

Ранее в Лос-Анджелесе пожарный охлаждал плавящийся счетчик молоком и пивом.

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