На хлебозаводе в Зеленограде произошла стрельба из-за опоздания водителя

«МК»: двое человек пострадали во время стрельбы на хлебозаводе в Зеленограде

На хлебозаводе в Подмосковье произошла стрельба, ранены два работника, сообщает mk.ru.

По данным издания, конфликт между тремя работниками хлебозавода № 28 в Зеленограде произошел 14 января. Около 9 часов вечера водитель-экспедитор приехал на предприятие для загрузки хлеба, но выбился из графика. Бригадир, 37-летний уроженец одной из стран Средней Азии, сделал ему замечание, чем спровоцировал потасовку.

Затем в драку вмешался соотечественник бригадира, работающий на заводе грузчиком. Вдвоем они, со слов очевидцев, стали избивать опоздавшего водителя, но тот достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. Однако его оппоненты проигнорировали это предупреждение, и мужчина открыл стрельбу по людям.

В результате бригадир получил пулю в живот, а у его земляка пострадала рука. Раненых доставили в больницу, стрелок задержан. Полиция проводит проверку.

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