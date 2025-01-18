Американская компания SLB отвергла претензии конгресса США из-за России

Генеральный директор крупнейшей нефтесервисной компании SLB Оливье Ле Пёш заявил инвесторам, что бизнес компании не нарушает американские санкции, введенные против России. Его слова приводит Financial Times.

По словам Пёша, SLB прекратила поставки продукции и технологий с предприятий по всему миру в Россию, что соответствует требованиям санкций США.

«Мы рассматриваем новые санкции, и на данный момент мы считаем, что наши добровольные меры соответствуют новым санкциям», — сказал гендиректор.

Издание отмечает, что SLB подвергается давлению со стороны конгресса США, который требует ухода компании с российского рынка. В январе конгрессмены-демократы Ллойд Доггет и Джейк Окинклосс призвали SLB покинуть Россию. Компания подписывала новые контракты в России, нанимала персонал и импортировала оборудование.

Давление на компанию усилилось в связи с введением новых американских санкций, которые запрещают предоставление в России нефтесервисных услуг американскими компаниями.

В августе 2024 года Financial Times писала, что SLB расширила свое присутствие в России после ухода основных конкурентов. Отмечалось, что с августа по декабрь 2023-го SLB ввезла на территорию России оборудования на $17,5 млн, несмотря на обещание прекратить импорт продукции и технологий в РФ со своих международных предприятий.

Ранее кандидат в госсекретари США не исключил отмену санкций против России.