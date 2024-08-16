Нефтесервисная компания из США укрепилась в России после ухода основных конкурентов

Американская нефтесервисная группа SLB расширила свое присутствие в России после ухода основных конкурентов, пишет Financial Times.

Корпорация обещала прекратить импорт продукции и технологий в РФ со своих международных предприятий, однако, по данным FT, поставки продолжились. С августа по декабрь 2023-го SLB ввезла на территорию России оборудования на $17,5 млн.

Представители SLB отказались от комментариев. Между тем близкий к группе источник заявил, что поставки осуществлялись не с объектов группы в других странах, что соответствует заявлениям корпорации и санкционному режиму.

До этого глава SLB Оливье ле Пёш заявлял, что корпорация не планирует уходить с российского рынка. Как сообщает FT, доходы группы от деятельности в РФ по итогам прошлого года составили $1,65 млрд.

До этого сообщалось, что более сотни новых танкеров перевозили российские нефтепродукты в первом полугодии.

Ранее эксперты спрогнозировали рост добычи нефти в Мексиканском заливе.