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Совращавшего 12-летних девочек заслуженного тренера России избили

В Волгодонске избили заслуженного тренера РФ, подозреваемого в совращении детей
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 Global Look Press

В Волгодонске избили 63-летнего заслуженного тренера России, которого подозревают в совращении 12-летних девочек. Об этом со ссылкой на учеников мужчины сообщает Telegram-канал Don Mash.

По информации Telegram-канала, через некоторое время после того, как тренера стали обвинять в надругательствах над детьми, его забрали в больницу с травмами. У него диагностировали сотрясение мозга, перелом носа и гематомы на лице. У мужчины также была разбита бровь.

После выписки тренера поместили в СИЗО. Отмечается, что те, кто находится на стороне мужчины, предполагают, что родители девочек устроили самосуд и избили подозреваемого. Воспитанники и родители, которые не верят в его виновность, хотят открыть сбор денег на хорошего адвоката.

До этого стало известно, что тренера по легкой атлетике подозревают в совращении 12-летних девочек. Предварительно, он заманивал их к себе в жилище, а затем совершал преступления в их отношении.

Ранее петербургская школьница обвинила безработного отца в совращении на протяжении четырех лет.

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