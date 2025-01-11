Петербургская школьница обвинила безработного отца в совращении на протяжении четырех лет

В Петербурге 15-летняя школьница обвинила своего безработного отца в совращении на протяжении нескольких лет. Об этом сообщает spb.mk.ru.

По информации издания, инцидент произошел в Красном Селе. Несовершеннолетняя 9 января обратилась в полицию с заявлением о том, что ее безработный отец совращает ее на протяжении четырех лет. Стражи порядка в тот же день задержали мужчину по месту жительства.

Полиция Красносельского района возбудила уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетней, и изнасиловании несовершеннолетней. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

Ранее россиянин надругался над школьником в общежитии.