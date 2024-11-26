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Лидера крупнейшей группировки 90-х «Общак» выпустили на свободу

«Лента.ру»: лидер ОПГ «Общак» Сахнов вышел на свободу после 19,5 года заключения

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Depositphotos

Из исправительной колонии №12 (ИК-12) «Сан-Донато» в Нижнем Тагиле после 19,5 года заключения был освобожден Эдуард Сахнов, который в 90-х возглавлял одну из самых влиятельных преступных организаций под названием «Общак». Об этом сообщает «Лента.ру».

В преступных кругах Сахнов известен под прозвищами Сахно и Эдик Большой. Он был признан преемником вора в законе Евгения Васина по прозвищу Джем, а возглавляемая им банда контролировала весь Дальний Восток.

В 2009 году Сахнова приговорили к 25 годам колонии строгого режима за создание организованного преступного сообщества, вымогательство и похищение человека, однако позднее он добился снижения срока — за время пребывания в колонии он не нарушал правила, и его ни разу не переводили на тюремный режим.

Эксперты полагают, что осужденный сохранил свое влияние в преступном мире, как и его группа «Общак» на Дальнем Востоке. По данным «Ленты.ру», после освобождения Сахнов отправился в Москву, чтобы встретиться с одним из влиятельных криминальных авторитетов — вором в законе Шакро Молодым.

В середине октября один из известных криминальных авторитетов Москвы по кличке Итальянец освободился из колонии. На выходе его сразу встретили на черных Mercedes, говорить с журналистами мужчина отказался. Он был правой рукой известного вора в законе Шакро Молодого, собирал дань со столичных фирм, участвовал в криминальных разборках. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России заочно арестовали криминального авторитета Чихладзе.

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