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В Москве врачи спасли девушку, которую в Китае покусала обезьяна

Врачи в Москве спасли девушку из Зеленограда, которую в Китае покусала обезьяна
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Shutterstock

Врачи городской клинической больницы имени М.П. Кончаловского в Москве спасли пациентку из Зеленограда, пострадавшую от укуса обезьяны во время отдыха в Китае. Об этом сообщает РИА Новости.

Девушка обратилась в медучреждение после возвращения домой, несмотря на медицинскую помощь, оказанную сразу после инцидента. В Китае ей обработали раны и сделали первую прививку от бешенства, однако впоследствии у пациентки развилась воспалительная реакция.

В Москве ей была оказана экстренная помощь, включающая повторную обработку ран, новую дозу вакцины от бешенства, назначение курса антибиотиков и подробный план дальнейшего лечения, включающий перевязки.

Состояние пациентки стабилизировалось: отек спал, раны начали заживать. Лечение продолжится в течение трех месяцев. Пациентке рекомендовано воздержаться от употребления алкоголя в течение полугода и от интенсивных физических нагрузок в течение трех месяцев.

В конце декабря в Ломоносовском районе Ленобласти лошадь прокусила ребенку бедро, за медицинской помощью семья обратилась только через полторы недели. Пострадавшей обработали рану и отпустили на амбулаторное лечение. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее россиянка едва не лишилась ноги из-за укуса мошки.

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