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Россиянка едва не лишилась ноги из-за укуса мошки

В Подмосковье спасли женщину, едва не оставшуюся без ноги после укуса мошки
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Unsplash

Врачи Орехово-Зуевской больницы помогли 45-летней пациентке, которая едва не осталась без ноги, запустив свое состояние после укуса мошки. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Женщина обратилась за помощью с жалобой на боль и незаживающую рану на голени. Диагностика показала, что небольшая рана превратилась в трофическую язву на фоне хронического варикоза. Рана образовалась после укуса мошки около трех месяцев назад.

«При наличии варикоза трофические язвы вылечить невозможно. <...> Поэтому сначала потребовалось хирургически удалить поврежденные поверхностные вены в пострадавшей ноге. Так мы ликвидировали источник образования трофической язвы», — рассказал хирург больницы Алексей Каленов.

Вторым этапом лечения стала пересадки фрагмента кожи с бедра на голень, после чего язва зажила в течение трех месяцев. Медик отметил, что пациентка полностью восстановилась.

Ранее в Ростове-на-Дону врачи спасли от ампутации девушку, неудачно уколовшую руку.

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