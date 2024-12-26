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Лошадь прокусила ребенку ногу в конном клубе Ленобласти

В Ленобласти лошадь укусила ребенка за ногу в конном клубе
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Shutterstock

В Ломоносовском районе Ленобласти лошадь прокусила ребенку бедро, за медицинской помощью семья обратилась только через полторы недели. Об этом сообщает портал Neva Today.

В медицинское учреждение обратилась семья с 15-летней травмированной школьницей, девочка жаловалась на боль в ноге. Выяснилось, что еще 14 декабря ребенка укусила лошадь в конном клубе.

Почти полторы недели родители не показывали девочку врачам. Пострадавшей обработали рану и отпустили на амбулаторное лечение. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что под Саратовом такса вцепилась в лицо девочке и чуть не ослепила ее. 21-летняя мать гуляла со своей годовалой дочерью. Когда они находились у дома на Дорожной улице, к ним подбежала такса, которая вцепилась в лицо ребенку и несколько раз укусила малолетнюю. Пострадавшего ребенка доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у девочки многочисленные травмы.

Ранее россиянка засудила фермершу после нападения лошади на ее ребенка.

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