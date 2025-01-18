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Неизвестные швырнули коктейль Молотова в кабину тепловоза в Петербурге

78.ru: в Петербурге неизвестные швырнули коктейль Молотова в тепловоз
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Shutterstock

В Петербурге неизвестные подожгли тепловоз, швырнув в него коктейль Молотова. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в районе железнодорожной станции «Ручьи», расположенной в Калининском районе. Неизвестные злоумышленники швырнули коктейль Молотова в кабину тепловоза.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого в Петербурге 17-летнего подростка обвинили в совершении террористического акта. Сотрудники правоохранительных органов считают, что он причастен к поджогу отделения почты на проспекте Большевиков. Несовершеннолетнему предъявили обвинение.

Ранее российская пенсионерка лишилась сбережений и запустила фейерверки на почте.

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