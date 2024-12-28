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Российская пенсионерка лишилась сбережений и запустила фейерверки на почте

В Йошкар-Оле пенсионерка из-за мошенников запустила фейерверки на почте

В Йошкар-Оле задержали 62-летнюю пенсионерку, которая отдала мошенникам свои сбережения и запустила фейерверки в двух почтовых отделениях. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, все случилось в отделениях почты на улицах Строителей и Советской. Женщина пришла туда, зажгла пиротехнические изделия, а затем скрылась.

Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемую, ею оказалась 62-летняя местная жительница. Выяснилось, что 25 декабря она повелась на уловки мошенников и отправила аферистам более 1,7 млн рублей. После этого преступники пообещали вернуть ей деньги, если россиянка совершит противоправные действия.

В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Ранее подростка обвинили в поджоге отделения почты в Петербурге коктейлем Молотова.

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