Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Девятилетний мальчик получит 110 тысяч рублей за падение на арматуру в зоне отдыха

В Челябинской области мальчик получит 110 тысяч рублей за падение на арматуру
close
Shutterstock

В Челябинской области предпринимателя обязали выплатить ребенку 110 тысяч рублей за падение на арматуру. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, в июле прошлого года девятилетний мальчик, находясь на территории зоны отдыха «Сонькина лагуна» в Саткинском муниципальном районе, упал на торчащую из бетона арматуру по пути из сувенирной лавки. В результате ребенок получил рваную рану стопы.

Прокурор города Копейска обратился в суд с требованием взыскать с предпринимателя, который не обеспечил безопасное пребывание граждан в зоне отдыха, компенсацию морального вреда. Суд встал на сторону ребенка и его законного представителя, с бизнесмена взыскали 110 тысяч рублей.

До этого в Петербурге 71-летний пенсионер отсудил 350 тысяч рублей за падение возле магазина. Он споткнулся о штырь и повредил себе колено.

Ранее поскользнувшаяся на льду у поликлиники пенсионерка отсудила у медучреждения компенсацию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами