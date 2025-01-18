Девятилетний мальчик получит 110 тысяч рублей за падение на арматуру в зоне отдыха

В Челябинской области мальчик получит 110 тысяч рублей за падение на арматуру

В Челябинской области предпринимателя обязали выплатить ребенку 110 тысяч рублей за падение на арматуру. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, в июле прошлого года девятилетний мальчик, находясь на территории зоны отдыха «Сонькина лагуна» в Саткинском муниципальном районе, упал на торчащую из бетона арматуру по пути из сувенирной лавки. В результате ребенок получил рваную рану стопы.

Прокурор города Копейска обратился в суд с требованием взыскать с предпринимателя, который не обеспечил безопасное пребывание граждан в зоне отдыха, компенсацию морального вреда. Суд встал на сторону ребенка и его законного представителя, с бизнесмена взыскали 110 тысяч рублей.

До этого в Петербурге 71-летний пенсионер отсудил 350 тысяч рублей за падение возле магазина. Он споткнулся о штырь и повредил себе колено.

Ранее поскользнувшаяся на льду у поликлиники пенсионерка отсудила у медучреждения компенсацию.