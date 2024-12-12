Поскользнувшаяся на льду у поликлиники пенсионерка отсудила у медучреждения компенсацию

В Новосибирской области прокуратура добилась выплаты компенсации местной жительнице, которая упала зимой у поликлиники и сильно повредила ногу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Инцидент произошел на территории Карасукской центральной районной больницы. Пожилая женщина поскользнулась на образовавшейся на дороге наледи, и в результате падения получила перелом бедренной кости со смещением.

Прокурорская проверка установила, что медучреждение не позаботилось о надлежащей уборке территории, из-за чего и пострадала пациентка. После этого ведомство подало на больницу в суд с требованием возместить потерпевшей материальные и моральные затраты.

Суд встал на сторону заявителей и обязал больницу в общей сложности выплатить сибирячке 517 тысяч рублей.

Ранее получившая компенсацию после падения на льду петербурженка вновь неудачно упала в своем дворе.