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Поскользнувшаяся на льду у поликлиники пенсионерка отсудила у медучреждения компенсацию

Жительница Новосибирской области, поскользнувшаяся на льду, отсудила 500 тысяч

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В Новосибирской области прокуратура добилась выплаты компенсации местной жительнице, которая упала зимой у поликлиники и сильно повредила ногу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Инцидент произошел на территории Карасукской центральной районной больницы. Пожилая женщина поскользнулась на образовавшейся на дороге наледи, и в результате падения получила перелом бедренной кости со смещением.

Прокурорская проверка установила, что медучреждение не позаботилось о надлежащей уборке территории, из-за чего и пострадала пациентка. После этого ведомство подало на больницу в суд с требованием возместить потерпевшей материальные и моральные затраты.

Суд встал на сторону заявителей и обязал больницу в общей сложности выплатить сибирячке 517 тысяч рублей.

Ранее получившая компенсацию после падения на льду петербурженка вновь неудачно упала в своем дворе.

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