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Упавший возле магазина в Петербурге пенсионер получил 350 тысяч рублей компенсации

Neva.Today: в Петербурге пенсионер отсудил 350 тысяч рублей за падение
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Shutterstock

В Петербурге 71-летний пенсионер отсудил 350 тысяч рублей за падение возле магазина. Об этом сообщает Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по городу.

По информации издания, пожилой мужчина заходил в один из городских гипермаркетов и споткнулся о штырь, повредив себе колено. После случившегося он обратился в районный суд и в своем иске потребовал взыскать с торговой точки компенсацию морального вреда — согласно экспертизе, падение повлекло расстройство здоровья пенсионера на протяжении трех недель.

В результате суд встал на сторону пожилого мужчины и принял решение взыскать с магазина компенсацию в размере 350 тысяч рублей. Однако организация не захотела выплачивать долг добровольно, и приставы наложили запрет на пользование компанией многочисленными банковскими счетами. После этого средства были выплачены в полном объеме.

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